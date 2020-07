Prazo para renovação da Bolsa Universitária termina no dia 31

O prazo para renovação da Bolsa Universitária, programa do Governo de Goiás, executado pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) termina na próxima sexta-feira, dia 31 de julho. No entanto, menos da metade dos 11 mil bolsistas ativos finalizou a atualização dos dados cadastrais. O procedimento é obrigatório e o bolsista precisa estar em dia com a contrapartida para conseguir renovar o benefício.

A diretora do Programa Bolsa Universitária, Rúbia Prado, alerta que muitos bolsistas iniciaram a renovação, que é feita diretamente no site da OVG , mas não concluíram todas as etapas. “O estudante deve seguir três passos: preencher os dados, anexar a documentação dele e do grupo familiar e, por último, responder a pesquisa de satisfação e enviar. Se não realizar todo esse processo, a renovação não é efetivada”.

Rúbia Prado salienta que o prazo não será prorrogado, por isso os universitários devem se apressar. “O procedimento é simples, todo on-line. Então pedimos que não deixem para última hora, preencham com calma e atenção para evitar erros “, pontua, ao acrescentar que a Central de Informação do Bolsista conta com equipe preparada para esclarecer todas as dúvidas, por meio do telefone: 3201-9351.

O Programa Bolsa Universitária beneficia, atualmente, estudantes de 217 municípios goianos, conta com 21 bancos de sangue e 927 entidades parcerias para o cumprimento da contrapartida.