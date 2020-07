Vanderlan acena a sindicatos de indústrias que vai brigar pela desoneração de todos os setores

O senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) recebeu apelo do presidente do Centro das Indústrias de Curtume do Brasil (CICB), José Fernando Bello pedindo a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro ao artigo 33 da Medida Provisória 936, que garantiria desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia até o final de 2021. O documento, de quatro páginas, também é assinado pelo presidente da Federação Goiana da Indústria (Fieg), Sandro Mabel e presidente do SindCurtume, Emílio Bittar.

Relator da MP 936 no Senado, Vanderlan disse que manteve o texto com a desoneração e não só apoia a medida, mas também defende a desoneração (suspensão de pagamento de tributos na folha de pagamento) de todos os setores da economia.

“Seria uma saída para salvar mais empresas, mais empregos, injetar recursos e fazer girar a economia”, justifica o senador goiano, que tem mantido conversações frequentes com a equipe econômica de Paulo Guedes.

Entre outros benefícios, a MP 936, relatada por Vanderlan e sancionada pelo presidente Bolsonaro, também garantiu a prorrogação por mais dois meses do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda e garantiu a suspensão de contratos e redução de jornada, com o seguro desemprego pago pela União. “Conseguimos salvar mais de 12 milhões de empregos até o momento”, explica o parlamentar.