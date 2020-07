Rápidas | Aprovada minirreforma de Caiado

Por 18 votos a 3, os deputados aprovaram projeto de lei que promove uma minirreforma administrativa no Poder Executivo. A matéria, enviada pela Governadoria, prevê a criação da Secretaria da Retomada e faz uma série de alterações de competências além de mudanças de subordinação e transferências de cargos. O objetivo, segundo o Governo, é garantir um aparato estadual mais habilitado à implementação das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento dos objetivos e das estratégias de ação governamental e a garantia de uma estrutura administrativa capaz de favorecer a realização de investimentos em áreas essenciais. O projeto teve como relator o deputado Álvaro Guimarães (DEM).

COVID-19 Prefeitura de Goiânia compra mais 270 mil testes

A Prefeitura de Goiânia, via Secretaria Municipal de Saúde, comprou por meio de dois Pregões Eletrônicos 270 mil testes para detectar o novo coronavírus (SARSCoV-2). São 100 mil testes de RT-PCR tradicional e 170 mil testes de RT-PCR rápido, tecnologia recém chegada no Brasil que detecta o antígeno viral a partir da mucosa naso-orofaringe. A previsão é de que os 270 mil testes já estejam disponíveis esta semana

Dra. Cristina denuncia descaso nas unidades de saúde

A vereadora Dra. Cristina, pré-candidata do PL à Prefeitura de Goiânia, realizou blitz pelas unidades de saúde de Goiânia e denuncia ter constatado péssimas condições de trabalho para os servidores, que não teriam recebido treinamento para enfrentar a pandemia nem equipamentos de proteção individual de qualidade. Os profissionais de saúde reclamaram da retirada da Guarda Civil Metropolitana dos Cais, CFSs e UPAs, causando aumento da violência contra servidores por pessoas desesperadas por atendimento.

Quadro regular e estável

O vereador Felizberto Tavares, pré-candidato à Prefeitura de Goiânia pelo Podemos, permanecia internado na UTI do Hospital São Francisco com complicações da Covid-19 no final de semana. Na edição passada esta coluna informou que o vereador havia testado positivo para a doença, mas que recuperava-se em casa. O vírus afetou 25% do pulmão do parlamentar.

Vice de Talles deve ser pastor

O pastor José Messias dos Santos é o provável vice do pré-candidato do PSDB a prefeito de Goiânia, deputado estadual Talles Barreto. Messias preside a Convenção Fraternal das Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus em Goiás, hoje com 46 igrejas sedes filiadas e mais de 550 congregações, segundo noticiou o site Mais Goiás.

PDT e Rede juntos aqui, como no Rio

E o número de précandidatos à Prefeitura de Goiânia deve ficar mais enxuto com Paulinho Graus, do PDT, se unindo à Maria Ester de Souza, da Rede, repetindo a dobradinha no Rio de Janeiro. Ainda não decidiram, porém, que sairá encabeçando a chapa.

Prefeito de Posse diz que política precisa de homens como Sebastião Barbosa

O empresário Sebastião Barbosa, presidente do Tribuna do Planalto, recebeu a visita do prefeito de Posse, Wilton Barbosa. “A política precisa de gestores qualificados como você para levar o desenvolvimento para os municípios”, disse. Sebastião é pré-candidato à Prefeitura de Nova Roma, no nordeste goiano, pelo MDB.