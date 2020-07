Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta terça-feira, 28, o Brasil fechou 10.984 vagas formais de trabalho em junho.

No acumulado do primeiro semestre, foram fechados 1.198.363 postos, na série com ajustes, ante abertura de 408.500 vagas em igual período do ano passado, no pior dado para o período da série iniciada em 2010 disponibilizada pelo Ministério da Economia.