Atendimentos presenciais no Ipasgo são realizados somente por agendamento

Os atendimentos presenciais na sede do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo), em Goiânia, estão sendo realizados somente por agendamento. A medida segue as determinações do Governo de Goiás em relação à situação de emergência na saúde pública em decorrência da pandemia do novo coronavírus e tem como objetivo evitar aglomerações. O funcionamento do instituto é das 8h às 17 horas e o acesso está liberado apenas aos usuários com horário marcado.

O presidente do Ipasgo, Hélio José Lopes, diz que essas ações têm como foco garantir a segurança dos usuários, dos prestadores da rede credenciada e colaboradores do órgão. “Nosso atendimento presencial foi retomado, mas com as medidas de segurança adequadas. Por isso, é necessário que seja feito o agendamento com antecedência. Neste momento, precisamos do apoio e compreensão de todos para enfrentarmos o avanço da Covid-19 em nosso Estado”.

Para agendar o horário de atendimento, o usuário do Ipasgo deve entrar em contato pelos telefones (62) 3238-2673 / 2439 / 2441. As medidas também são aplicadas aos prestadores de serviços que também precisam marcar com antecedência os horários de atendimentos. Outra opção é o serviço de teleatendimento, via 0800 62 1919, que funciona 24 horas.

Serviços digitais

O presidente do Ipasgo reforça que o instituto também oferece 24 tipos diferentes de serviços via internet, que podem ser acessados pelo aplicativo Ipasgo Fácil (disponível para android e IOS) e pelo portal www.ipasgo.go.gov.br. “Estamos atuando para garantir mais comodidade e pedimos aos usuários que busquem os serviços digitais para agilizar suas demandas.”

Agendamento de horário pelos telefones: (62) 3238-2673 / 2439 / 2441