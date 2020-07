Profissionais da saúde recebem apoio psicológico virtual

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), vem desenvolvendo, desde o início da pandemia do coronavírus, várias ações de apoio psicossocial aos profissionais da saúde que trabalham na linha de frente para atender pacientes com a Covid-19. Uma dessas ações é o Projeto para Suporte Psicossocial Mediante Grupos Virtuais, realizado através das plataformas que possibilitam a comunicação com áudio e vídeo.

Desde o início dos atendimentos, 230 colaboradores se inscreveram como gestores, servidores, psicólogos, assistentes sociais e 97 salas virtuais de atendimento já foram realizadas, além de 21 salas de atendimento individual. Já nas salas abertas para videoconferência, que abordam temas psicossociais relevantes em contexto de pandemia, mais de 80 pessoas já participaram.

O objetivo é dar apoio à saúde emocional de todos os profissionais que estão diante de diferentes situações vivenciadas durante a pandemia, abordando vários temas, como comportamentos ansiosos, estresse, perdas e luto, angústia, medo, habilidades para vida, cuidados com a saúde e outros temas de ordem psicossocial que surgem de acordo com as demandas.

Os encontros acontecem semanalmente em salas virtuais com cerca de 10 participantes e duração entre 40 minutos e uma hora. Para cada sessão há um psicólogo dando o suporte psicossocial necessário a cada caso e pelo menos 25 psicólogos já participam nos atendimentos até o momento.

“O apoio psicossocial aos trabalhadores da saúde é de extrema importância tanto para os servidores como para a própria secretaria, pois com profissionais amparados e confiantes haverá tanto a melhora pessoal para enfrentar a pandemia como no atendimento aos pacientes”- afirma a diretora de gestão e desenvolvimento de pessoas da SMS, Camila Lucas de Souza.