UEG lança Programa Minha Vaga

A Universidade Estadual de Goiás (UEG), por meio da Pró-reitoria de Graduação (PrG), lançou, nesta quarta-feira, 29, o programa Minha Vaga – Processo Seletivo para Reingresso, Transferência Interna, Transferência Externa e Portadores de Diploma de Curso de Graduação. As vagas estão disponíveis em mais de 30 municípios (no sistema tradicional ou a distância – EaD) e são para ingresso no 2º semestre de 2020. Os editais já estão à disposição no site www.minhavaga.ueg.br.

Editais

Foram dois editais publicados nesta quarta, um com vagas disponíveis para os cursos presenciais da UEG e outro para os cursos de licenciatura à distância. Ao todo, 2.395 vagas são ofertadas para graduações espalhadas por todo o estado de Goiás. As inscrições deverão ser realizadas no próprio portal eletrônico do Minha Vaga (www.minhavaga.ueg.br) até o fim do mês de agosto. confira abaixo os editais:

Edital Minha Vaga 2020/2 para Cursos Presenciais (Reingresso, Transferências e Portadores de Diploma de Graduação)

Edital Minha Vaga 2020/2 para Cursos a Distância (Reingresso, Transferências e Portadores de Diploma de Graduação)

Das vagas disponíveis, 1.203 são para cursos vinculados ao Instituto Acadêmico de Educação e Licenciaturas; 564 ao Instituto Acadêmico de Ciências da Saúde e Biológicas; 219 ao Instituto Acadêmico de Ciências Tecnológicas; 85 ao Instituto Acadêmico de Ciências Sociais Aplicadas; e 324 vagas ao Instituto Acadêmico de Ciências Agrárias e Sustentabilidade.

O sistema Minha Vaga garante o reingresso de alunos com matrícula trancada, permite o acesso de estudantes portadores de diploma e a transferência de acadêmicos vindos de qualquer outra universidade do País. “O Minha Vaga destravou o acesso à universidade. Com isso, milhares de alunos se matricularam na UEG por meio dessa modalidade de ingresso”, destaca a pró-reitora de Graduação, Suely Cavalcante.