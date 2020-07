Vanderlan reforça pedido da presença do ministro da Justiça na Comissão Mista de Acompanhamento dos Gastos com a Covid-19

O senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) participou, nesta quinta-feira, 30, de mais uma reunião mensal da Comissão Mista que fiscaliza a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à Covid-19. Durante o encontro, Vanderlan reforçou o pedido para a visita do Ministro da Justiça, André Mendonça, para informar as medidas que a pasta vem adotando para apurar e coibir desvios de recursos públicos.

“Constantemente, de norte a sul do país, estamos acompanhando escândalos envolvendo desvios de recursos públicos que deveriam ser utilizados no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Por conta da situação emergencial, a regras foram flexibilizadas e estados e municípios estão efetuando gastos, por exemplo, sem licitação. Logo no início dos trabalhos desta Comissão, apresentei um requerimento solicitando a presença do ministro da Justiça para falarmos sobre esse assunto tão preocupante para todos nós”, explicou o senador.

O presidente da Comissão, senador Confúcio Moura, afirmou que o convite ao ministro da Justiça deverá ser feito na primeira quinzena do mês de agosto. “Ficamos muito felizes com a sensibilidade do presidente em atender nosso requerimento, pois este é um assunto urgente e de interesse não só dos parlamentares, mas também de todo povo brasileiro”, disse Vanderlan,

Solidariedade

O senador Vanderlan Cardoso aproveitou a oportunidade para se solidarizar com todas as famílias brasileiras em luto por conta da Covid-19. “Eu quero prestar a minha solidariedade às famílias das mais de 90 mil pessoas que perderam suas vidas em decorrência dessa triste pandemia. Quero desejar luz e força a todos e dizer que tenho muita fé de que logo tudo isso vai passar”, afirmou.

Secretário Especial da Fazenda

A Comissão Mista tem como relator o deputado federal Francisco Jr. A reunião mensal de acompanhamento das ações fiscais e da execução orçamentária das medidas relacionadas ao enfrentamento à COVID-19, realizada nesta quarta-feira (30), teve como convidado o secretário especial da Fazenda, Waldery Rodrigues Júnior e sua equipe, que falou sobre as atividades que sua pasta vem desenvolvendo no âmbito do enfrentamento à pandemia.

Nos questionamentos ao secretário Waldery, Vanderlan manifestou sua preocupação sobre a queda na taxa Selic. “É importante entender se a queda na taxa Selic se refletiu na redução dos juros pagos aos títulos do Tesouro Nacional. Ou seja, se os benefícios estão chegando às famílias brasileiras com os benefícios da queda de juros. Também perguntei sobre as operações compromissadas ou sobra de caixa dos bancos. São questões muito técnicas, mas que mexem com o bolso e com a mesa de todas as famílias brasileiras”, disse o senador.