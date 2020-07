Prefeitura entrega escrituras do Jardim Nova Esperança

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), realiza nesta sexta-feira, 31, a entrega de mais 237 escrituras a moradores do Jardim Nova Esperança, na região Noroeste da capital. A entrega dos documentos conclui o processo de regularização fundiária dos imóveis sob responsabilidade do município localizados no bairro, criado no final da década de 1970.

A ação faz parte do Programa Primeira Escritura da Prefeitura de Goiânia, criado a partir da Lei n. 10.231/2018, que estabeleceu no município novas regras para a política de habitação e regularização fundiária na capital e que deve regularizar cerca de oito mil imóveis na capital até o final de 2020.

Outras 600 famílias do bairro devem receber suas escrituras numa segunda etapa de entregas, que deve ocorrer ainda este ano. “Existem alguns processos que estão em cartório para emissão da escritura pública e outros em fase de análise documental pelos técnicos da Prefeitura de Goiânia. Assim que esses processos forem concluídos realizaremos a entrega das escrituras às famílias, cumprindo mais uma vez o compromisso firmado pelo Prefeito Iris Rezende de regularizar os imóveis do setor”, afirma Ariel Silveira, secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação.

As escrituras serão entregues às famílias no Ginásio de Esportes do Nova Esperança e, em virtude da pandemia do Coronavírus, toda uma estrutura de segurança sanitária está sendo preparada. Todos os servidores da Prefeitura de Goiânia envolvidos no trabalho utilizarão os equipamentos de proteção individual e somente terão acesso ao local um integrante de cada família responsável pelo imóvel. Além disso serão disponibilizados álcool em gel e a temperatura de todos será aferida para adentrar o ginásio.