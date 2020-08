Alexandre Baldy enaltece gestão de Gustavo Mendanha em videoconferência

O prefeito Gustavo Mendanha recebeu elogios de sua gestão do ex-deputado federal e ex-ministro das Cidades, Alexandre Baldy. O goiano, que foi peça chave para Aparecida e também para Goiás no último ano do governo do ex-presidente Michel Temer, participou do Webinar de lançamento oficial das obras de pavimentação asfáltica da Vila Oliveira, em Aparecida de Goiânia, realizado na tarde da última terça-feira, 28. Hoje Baldy está secretário dos Transportes Metropolitanos de São Paulo

Os recursos para as obras de pavimentação das ruas da Vila Oliveira, no valor de R$ 20 milhões em 2018, são oriundos do Ministério da Cidades, hoje Ministério do Desenvolvimento Regional, comandado na época por Alexandre Baldy. Ao participar do evento virtual por conta da pandemia do novo coronavírus, Baldy enalteceu os esforços do gestor municipal em conseguir verbas para a realização de obras importantes em Aparecida.

“Essa gestão permite que a vida possa estar cada vez melhor para as pessoas. Foi uma alegria e uma satisfação poder ajudar a gestão do prefeito Gustavo Mendanha. Fez inúmeras viagens a Brasília para buscar recursos para que efetivamente Aparecida pudesse se transformar”. Alexandre Baldy também destacou que o município cresceu, evoluiu e deixou o status de dormitório. “Realmente Aparecida tem se tornado uma cidade cada vez melhor, geradora de empregos, acabando definitivamente com aquela imagem de ser uma cidade dormitório e sim uma cidade que hoje é pujante, desenvolvida, e melhorando a qualidade de vida para as pessoas em seus bairros”, afirmou.

Surpresa online

Baldy também revelou uma surpresa durante a videoconferência. Seu elogio à gestão pública de Mendanha despertou curiosidade em um dos secretários do governador João Dória. “O Wilson [Pedroso], que é secretário particular do governador Dória entrou aqui do lado e falou ‘eu quero ver esse prefeito que você elogia tanto’. Eu disse a ele que você [Gustavo] é merecedor de elogio mesmo, é merecedor do sucesso que tem e das conquistas que faz pelo seu povo. É um belo exemplo para nós de um grande futuro, e não é só pelo Estado de Goiás, quiçá pelo Brasil”.

Ao completar sua fala, ele ainda afirmou: “Contem sempre comigo. Que a gente possa sempre trabalhar com quem queira trabalhar. O prefeito Gustavo é um belo exemplo de desejo para que o trabalho possa acontecer, para que o resultado venha e que a vida das pessoas possam estar cada vez melhor”.