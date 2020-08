Goiás tem saldo positivo na geração de empregos no mês de junho

Os indicadores econômicos de Goiás seguem mostrando bons resultados. Depois de a indústria apresentar recuperação em junho, agora é a vez do setor de empregos revelar números positivos. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged), divulgados nesta terça- -feira (28/07) pelo Ministério da Economia, o Estado apresentou saldo positivo de 4.334 empregos formais com Carteira de Trabalho assinada, uma variação de 0,36%. Considerando o índice nacional, a situação do emprego no Brasil é de retração de -0,03%.

O saldo é a diferença entre trabalhadores admitidos e desligados. Em Goiás, foram 34.850 pessoas contratadas, enquanto outras 30.516 saíram de seus empregos. Já tendo em foco o cenário total, segundo o Caged, o emprego celetista no Brasil apresentou retração em junho de 2020, registrando saldo negativo de -10.984 postos de trabalho, o que dá a variação negativa de -0,03%.

Após o anúncio, o governador Ronaldo Caiado destacou a força e a união dos goianos no enfrentamento à pandemia da Covid-19 e de seus efeitos. “Estamos vencendo, um a um, os desafios impostos pela pandemia de coronavírus. Por isso, criamos a Secretaria da Retomada, que vai atuar na recuperação econômica e social de nosso Estado. Nós vamos recuperar empregos, gerar renda, trabalho e impulsionar a economia”, apontou.

Os resultados locais colocam Goiás no sétimo lugar no saldo dos empregos nos Estados brasileiros. Considerando a grave crise sanitária provocada pela Covid-19 com a necessidade de isolamento social da população e fechamento/paralisação de grande parte das atividades comerciais e industriais no Estado, o primeiro semestre (janeiro a junho) em Goiás ainda apresenta saldo negativo de -4.464.