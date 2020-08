Música | De um céu cinza

A canção “De um céu cinza” oferece um estado contemplativo e de sensibilização. Nasceu naqueles momentos de transição do céu e as cores do mar da Bahia. A faixa, uma das mais cultuadas do álbum “Crescente”, de Danilo Fonseca acaba de ganhar um clipe com performance da atriz Adriana Gabriela Santos, que também assina a direção em parceria com Danilo. Rodado na capital paulista, a trama conta a história de uma personagem que migrou de Salvador para a cidade grande. Em meio ao tráfego, andanças e movimentos da metrópole ela reafirma a sua crença e fé. Para Danilo “é o conto de uma pessoa em comunicação com os arquétipos, símbolos, e que tem a força de transmutar, estar em trânsito, levando as energias das águas, para o centro urbano, curando, acalmando e orientando. Uma força que pode se fazer presente em cada um de nós”, explica. Confira em https://www.youtube.com/watch?v=tZc_cD88rWM&feature=youtu.be

