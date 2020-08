Instituto MRV entrega mais de 3 mil kits de leituras

Com o objetivo de estimular a leitura e ajudar os pais a terem um momento de entretenimento com as crianças durante a pandemia, o Instituto realiza diversas ações, online e remotamente, com os filhos dos colaboradores da MRV.

O Instituto MRV, organização sem fins lucrativos criada e mantida pela MRV, entregou nos últimos dias 3.099 kits Leiturinha para os filhos dos colaboradores da plataforma de soluções habitacionais. O objetivo do kit, que contém livros e materiais interativos, é estimular o hábito e o gosto da leitura nas crianças entre 0 e 5 anos. Em Goiás, foram distribuídos cerca de 50 kits nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis e Águas Lindas de Goiás.

Este ano, por causa da pandemia e da orientação do distanciamento social, os kits estão sendo entregues nas casas dos colaboradores. “Desde 2018 distribuímos os kits Leiturinha, mas, nesta edição a ação ganhou ainda mais significado em seu propósito. Como muitos pais estão em casa, queremos ajudá-los a entreter a criançada, utilizando a leitura para interagir com os pequenos. Tornando um momento único de troca entre as crianças e os pais”, conta Blenda Alves, coordenadora do Instituto MRV.

Por meio do projeto Seu Filho, Nosso Futuro, o Instituto realiza diversas ações com o objetivo de contribuir com a educação dos filhos dos colaboradores da MRV.