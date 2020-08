Webinários sobre empreendedorismo digital

Já estão abertas as inscrições para a segunda edição em Goiânia do maior programa de aceleração de ideias, startups na fase early (inicial) e spin off (projetos de inovação dentro de empresas já constituída), o Founder Institute Goiânia Virtual 2020. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo endereço fi.co/apply/goiania até 23 de agosto.

A formação, que já capacitou mais de 4.300 fundadores de tecnologia nos cinco continentes, começará no dia 30 de setembro e neste ano será realizada de forma totalmente virtual. Mas os organizadores promovem, a partir do dia 29 de julho, uma série de webinários com especialistas e cases de sucesso no universo do empreendedorismo digital.

Em Goiânia, o Founder Institute conta com a parceria do Instituto Gyntec Academy, maior hub de inovação do Centro-Oeste. “Participam dessa formação os maiores empresários e empreendedores no mercado de startups. Queremos dar um choque de gestão, levar aos participantes uma mentalidade vencedora, aumentar o contato dos goianos no mercado nacional e internacional.