Caiado anuncia Centro de Excelência em Agricultura Exponencial e internet 5G para a cidade de Rio Verde

“Nós vamos garantir a alimentação de muitos goianos, brasileiros e também de pessoas que vivem fora do Brasil.” O governador Ronaldo Caiado celebrou, nesta segunda-feira, dia 03, os esforços de Rio Verde em superar a crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19, investindo fortemente em tecnologia na produção de alimentos. Aproveitou a visita à cidade para anunciar dois benefícios: a chegada pioneira da internet 5G – o município será o primeiro do Estado a receber a tecnologia – e a implantação do Centro de Excelência em Agricultura Exponencial (Ceagre).

Segundo Caiado, a novidade foi um pedido da gestão estadual atendido pela diretoria da multinacional chinesa Huawei, que reconheceu o polo tecnológico instalado na região. “Rio Verde é referência hoje em tecnologia. Seja com a Tecnoshow, seja com a capacidade produtiva, a área de pesquisa aqui instalada. Por todos esses estímulos, essa cidade é merecedora daquilo que indiscutivelmente será um marco”, anunciou.

Para impulsionar o desenvolvimento de tecnologias que melhorem a eficiência e o desempenho do agronegócio goiano, o governador e o prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale, anunciaram a construção do Ceagre, com verba estadual de R$ 15 milhões direcionada para pesquisa. “Nós já somos os melhores que produzem alimentos. Agora, desenvolvermos nossa própria tecnologia, nossas soluções do dia a dia para a produção de alimentos”, disse o prefeito.

Entusiasmado, o governador celebrou as mudanças que virão. “É algo com que todos nós sonhamos, para que possamos, a partir daí, avançar em tudo aquilo que seja área de indústria, comércio, serviços, agropecuária, no dia a dia das pessoas e na comunicação”, pontuou. O Centro contará também com a parceria do Instituto Federal Goiano (Campus Rio Verde)

O incentivo para o desenvolvimento de pesquisas na região chega por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás (Fapeg). Com os recursos para 2020/2021, o prefeito Paulo do Vale falou sobre a construção do Centro de Excelência, que já está com o projeto adiantado. A preparação do terreno começa ainda essa semana. O Centro será construído com tecnologia modular e vai reunir cerca de 60 profissionais da inovação que vão trabalhar com foco em soluções tecnológicas.

Diabetes

Os avanços em tecnologia e pesquisa foram anunciados durante a inauguração do Centro de Atenção ao Diabetes, anexo ao Hospital do Câncer de Rio Verde. A unidade recebeu R$ 1,5 milhão para a construção e compra de equipamentos, recursos provenientes de emendas parlamentares do senador Jorge Kajuru e do deputado federal Major Vitor Hugo.

Caiado ressaltou a importância do novo Centro de Atenção por trazer qualidade de vida aos pacientes, mantendo a doença sob controle, e pela diminuição da sobrecarga na rede hospitalar do Estado, uma vez que as consequências da diabetes levam à dependência de hemodiálise e a outras graves comorbidades. “O Centro de Atenção ao Diabetes é um centro de convergência de todas as especialidades. Vejo aqui um passo importante na medicina no interior do Estado”, ressaltou o governador.

Um dos responsáveis pela verba da construção do Centro, o senador Jorge Kajuru contou que se inspirou em Caiado para seguir adiante com o projeto de criação do Centro. “Nós abraçamos, o Ronaldo e eu, a causa de Rio Verde, porque aqui já tinha o Hospital do Câncer e o Hospital Diabético poderia ser aqui”.

Também presente à inauguração, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), deputado Lissauer Vieira, disse ver o Hospital como referência na soma de esforços da iniciativa privada, empresários, das pessoas e forças vivas da sociedade e poder público. “É isso que faz esse hospital crescer a cada dia e se tornar uma referência no nosso Estado de Goiás, nos enchendo de orgulho”, disse Vieira.

Ainda estiveram presentes o deputado estadual Chico KGL; os secretários de Estado, Ismael Alexandrino (Saúde) e Tony Carlo (Comunicação); o presidente da Câmara de Vereadores de Rio Verde, vereador Idelson Mendes; o presidente da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano, Antônio Chavaglia; o venerável mestre da Loja Maçônica Estrella Rioverdense, Augusto Gonçalves; a suplente de deputado federal Flávia Cunha; o secretário Municipal de Saúde, Eduardo Pereira; o comandante regional da PM de Rio Verde, coronel Ricardo Rocha (PMGO); e o tenente coronel Amilton de Souza Conceição, comandante do Corpo de Bombeiros na cidade.