Projeto Bebê Ipasgo beneficia recém-nascidos em Goiânia

Seis recém-nascidos em Goiânia já foram beneficiados com o cadastro biométrico oferecido pelo projeto Bebê Ipasgo. Esta ação de biometria neonatal do Governo de Goiás facilita o acesso aos serviços de saúde e garante maior segurança no processo de identificação infantil.

O projeto, que é desenvolvido pelo Ipasgo em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, permite que os recém-nascidos sejam registrados biometricamente ainda dentro da maternidade. Na última terça-feira, dia 28, João Pedro de Oliveira Ferreira nasceu e se tornou o sexto Bebê Ipasgo. O registro biométrico foi feito ainda na maternidade, de onde saiu com seu cartão Ipasgo, certidão de nascimento e CPF.

O quinto registro biométrico foi da bebê Saory Martins Santos, que nasceu no dia 21 de julho, em Goiânia. Os pais Raquel Martins de Souza e Warley Clayton dos Santos já estão com o cartão Ipasgo da criança e os documentos, certidão de nascimento e CPF. Para o presidente do Ipasgo, Hélio José Lopes, o projeto Bebê Ipasgo leva inovação e tecnologia ao serviço do usuário do plano. “Esse bebê já é incluído automaticamente no plano sem carência, além disso há mais segurança para todos porque esse trabalho permite a identificação completa da criança evitando fraudes e prevenindo furtos de crianças, entre outros delitos”, comenta.

O cadastro dos recém-nascidos, via projeto Bebê Ipasgo, garante a inclusão dos dados na base de identificação biométrica da Polícia Civil, possibilitando o aumento da probabilidade de resoluções de inquéritos futuros. A biometria neonatal evita problemas comuns em maternidades como trocas, roubos, vendas, tráfico e adoções ilegais.

Segundo dados do Cadastro Nacional de Adoção (CNA) há pelo menos sete mil crianças abandonadas quando bebês aptas para adoção no Brasil. Com o cadastramento neonatal obrigatório, o bebê abandonado terá rapidamente sua identidade reconhecida, assim como aquela da mãe e dos responsáveis.

O primeiro registro do Bebê Ipasgo aconteceu no dia 4 de junho, em Goiânia, no Hospital da Mulher, com a coleta da impressão digital do recém-nascido Felipe Neres da Mota. Ele foi incluído como dependente e os pais receberam o cartão de usuário logo após o nascimento.

O projeto está sendo desenvolvido em fase experimental. Neste momento, a usuária do Ipasgo gestante com interesse em participar do projeto pode entrar em contato com a Gerência de Ação Preventiva (Geprev), pelo telefone 3238-2423. Quando se encerrar a fase de testes, o Bebê Ipasgo estará disponível a todas as gestantes usuárias do plano de assistência.

Ainda de acordo com o presidente do Ipasgo, Hélio José Lopes, esse projeto é mais um compromisso do Governo de Goiás sendo concretizado em benefício das famílias goianas. “Com a biometria neonatal, o Ipasgo facilita o acesso à saúde e também leva mais conforto aos pais, que são usuários do plano. O governador Ronaldo Caiado sempre diz que sua gestão vai devolver Goiás aos goianos e aqui no Ipasgo não é diferente, nosso objetivo é sempre atuar para prestar um serviço cada vez melhor aos nossos mais de 625 mil usuários.”