SMT informa interdição na Av. 4ª Radial

A partir desta terça-feira, 4, a Avenida 4ª Radial terá uma das pistas interditada, no trecho entre a Alameda Couto Magalhães e a Avenida Circular. A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT) informa que a interdição terá duração de 40 dias e faz parte das obras do BRT (Bus Rapid Transit).

DESVIO

O motorista que segue, na Av. 4ª Radial, na direção do Terminal Isidória para o Terminal do Cruzeiro, não terá alteração na sua rota, apenas a circulação será alterada para pista simples. Já o motorista, que segue na direção do Terminal do Cruzeiro para o Terminal Isidória, terá sua rota desviada à direita para a Rua 1.041, até retomar o fluxo normal na Avenida Circular (mapa).

“É importante que todos que circulam pela região, inclusive os comerciantes locais, estejam atentos à sinalização e respeitem os limites de velocidade. Trata-se de uma obra que demanda um pouco mais de tempo, mas que faz parte de um sistema de transporte que trará benefícios para a cidade inteira, por isso a solicitação para que cada um faça a sua parte e contribua para o benefício maior e que é comum a todos”, comenta Fernando Santana, Secretário Municipal de Trânsito.