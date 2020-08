Vai ter live de Caetano Veloso!

Desde o início da pandemia de covid-19 e o isolamento social por ela imposto que explodiram nas redes as lives de artistas de todos os gêneros e desde que as lives se tornaram febre, fãs de Caetano Veloso pedem que ele faça a dele. Vídeos caseiros especulando sobre a realização do espetáculo virtual, aumentando ainda mais a vontade do público. Agora está marcada. VAI TER LIVE! Dia 7, próxima sextafeira, às 21:30, acontece a live #CaetanoNoGloboplay, que é totalmente aberta para todos em comemoração aos 78 anos de Caetano Veloso. O aniversário é dele. O presente, nosso!

