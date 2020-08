5 dicas para economizar nas compras de supermercado

Com a pandemia, os gastos com bebidas e alimentos voltaram a ser o maior peso no orçamento das famílias brasileiras. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Estatística (IBGE) representam 19,97% do orçamento das famílias brasileiras. Com o isolamento social, as pessoas se movimentaram menos e com os bares e restaurantes fechados, as vendas em supermercados dispararam.

Segundo Anderson Locatelli, diretor executivo da Troco Simples – startup que simplifica transações financeiras que envolvem dinheiro em espécie -, para economizar na hora da alimentação vale o mesmo princípio básico de toda economia financeira: planejamento.

O especialista ainda comenta que toda moedinha na hora das compras é dinheiro. “Para muitos, os centavos encostados na gaveta podem não parecer muito dinheiro. No entanto, se você for somar tudo no final do mês, verá que o peso dessas moedas deixadas de lado é grande nas suas finanças”, afirma. Pensando nisso, Locatelli separou 5 dicas para economizar durante as compras familiares de supermercado:

1 – Faça compras inteiras

Tente comprar a quantidade de alimentos necessária para não precisar voltar várias vezes, pois o custo benefício pode não ser vantajoso. Indo várias vezes para comprar itens pontuais e específicos, você acaba perdendo a chance de reduzir um possível gasto e diminuir a sua despesa.

2 – Lista de compras

Antes de sair de casa faça uma lista de tudo o que precisa comprar. É importante para você comprar apenas o que necessita, além disso diminuiu o tempo no supermercado. Lembrando que não há motivos para estocar comida dentro de casa. Comprar a quantidade certa para o número de pessoas da família pode evitar mais despesas no orçamento final.

3 – Aproveite às promoções

Muitos supermercados têm dias especiais de produtos de limpeza e higiene, ou dia em que o hortifruti está mais barato. De acordo com o seu cardápio e a sua lista de compras, você pode escolher o dia que compensa mais ou que é mais vantajoso.

4 – Pesquise preços

Uma forma de economizar nas compras é comparar preços de outros estabelecimentos. Lembre-se que um produto pode estar na promoção em uma loja e na outra não. Vale ressaltar que Não importa qual seja a mercadoria desejada, você sempre precisa pesquisar os valores dos produtos que quer comprar.

5 – Pague à vista

Com dinheiro na carteira, fica mais fácil fazer um controle do que está gastando. Além disso, ao final das compras em dinheiro é possível receber o troco em moeda digital. Com a solução de Troco Simples, ao invés de ser pago em moedas ou notas de pequeno valor, vira crédito no CPF do consumidor. A vantagem é que crédito fica rendendo na sua própria conta e ainda pode ser usado para comprar em outros estabelecimentos parceiros.