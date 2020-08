Como cuidar da saúde mental pós pandemia

A pandemia do COVID-19 ainda é presente em nossas vidas, mas felizmente, em muitos países, ela tem sido controlada, fazendo com que as pessoas voltem as suas rotinas anteriores. O ponto notado por muitos especialistas é que com o isolamentos social que todos tivemos que fazer, muitas pessoas desenvolveram crises de pânico, ansiedade e depressão.

Pensando em auxiliar essas pessoas a retomar suas vidas da forma mais saudável possível, o Diogo Lara, fundador do Cíngulo, app de terapia guiada, e médico psiquiatra, PhD em neurociências, psicoterapeuta e ex-Professor titular e pesquisador da PUCRS, listou algumas dicas simples:

– Crie uma rotina: para ajudar a aliviar o estresse de ter ficado em isolamento, é preciso criar uma rotina, mesmo em casa. Procure manter horários de refeição e descanso, bem como de prática de exercícios físicos. A organização e disciplina ajudam o dia a dia a ficar mais leve e o ajudará na hora de voltar ao trabalho;

– Afaste a paranoia: todo cuidado é essencial, mas não podemos viver achando que seremos infectados a todo instante. Mantenha todos os protocolos de segurança, como máscaras e álcool gel e, se possível, se mantenha com 1 metro de distância das pessoas em locais públicos, mas não transforme seu dia a dia em uma loucura, com medo de seus colegas ou dos locais que precisa frequentar. Com os cuidados necessários, você estará seguro;

– Evite o bombardeio de informações: vivemos na era na informação e ela se faz presente a cada segundo em nossas vidas. Mas é preciso cautela e parcimônia. Se você acompanhar todos os noticiários da TV, as chances de você ficar ainda mais ansioso e não querer voltar a rotina crescem muito. Isso porque esses programas têm falado exaustivamente sobre o contágio do coronavírus. Claro que tais notícias são importantes, mas você não precisa viver preso a elas. No caminho para o trabalho tente ler um livro ou ouvir uma boa música. Isso o ajudará a ficar mais calmo.