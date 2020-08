Vanderlan vai coordenar grupo de senadores que trabalha para finalizar processo de independência de Universidades Públicas

O senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) foi escolhido para coordenar os trabalhos que buscam finalizar o processo de independência das Universidades Federais de Catalão, UFCAT, e Jataí, UFJ, cortando o vínculo que ainda têm com a Universidade Federal de Goiás (UFG), e da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), em Mato Grosso, Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), no Tocantins, Universidade Federal do Agreste Pernambucano (UFAPE), em Pernambuco e da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar), no Piauí. Esse é um fator determinante para o crescimento e valorização dessas importantes unidades de ensino.

Essa decisão foi tomada durante uma reunião virtual, nesta quinta-feira (6), com o secretário de Ensino Superior e Coordenadores de orçamento e do jurídico do MEC, Wagner Vilas Boas, e os senadores Eduardo Gomes (MDB-TO), Ciro Nogueira (PP-PI), Fernando Bezerra (MDB-PE) e Wellington Fagundes (PL-MT), representando as Universidades dos seus Estados. De acordo com o senador Vanderlan Cardoso, o objetivo principal do grupo é reunir esforços e traçar estratégias para efetivar, de forma definitiva, a autonomia dessas instituições. Atualmente a implantação dessas novas Universidades esbarra na burocracia para a liberação dos cargos necessários para o seu funcionamento.

“Desde que foram criadas, por meio de Decreto de Lei, essas universidades vêm funcionando apenas com o cargo efetivo de reitor e é necessário propiciar a autonomia administrava-financeira das instituições, com a implantação dos novos cargos, para que elas funcionem plenamente”, explicou Vanderlan.

Os senadores presentes na reunião reconheceram o empenho do senador Vanderlan e decidiram que ele irá coordenar as atividades do grupo. Essa, inclusive, é uma forma de dar agilidade nos trabalhos, pois Vanderlan já está comprometido com essa causa desde o ano passado, quando foi procurado pela professora Roselma Lucchese, diretora da Regional UFG Catalão e pelo reitor da Universidade Federal de Jataí, Américo Silveira Neto. “Estou muito satisfeito com a união dos senadores em torno dessa questão que é fundamental para o pleno funcionamento das Universidades. Não tenho dúvida de que em breve teremos boas notícias para os representantes dessas instituições de ensino superior”, comentou Vanderlan.

Para o reitor da Universidade Federal de Jataí, Américo Silveira Neto, a reunião de hoje representa mais um grande passo para alcançar o objetivo de desmembramento total da instituição. “Já demos um grande salto com a criação da Lei em 2018. Tivemos outro salto com a nomeação do reitor em 2019 e, agora, a nossa expectativa é dar mais um passo para finalizar o desmembramento da Universidade. Estou animado e muito grato ao senador Vanderlan Cardoso por seu desempenho e comprometimento com todos nós e com o ensino superior de Goiás e do Brasil”, disse o reitor.