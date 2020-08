Como cortar gastos desnecessários mesmo na pandemia? Veja 10 passos

Nesse período de crise de COVID-19, se torna fundamental economizar, mas o que poucas pessoas sabem é que, em média, 25% dos gastos mensais de toda pessoa ou família são supérfluos e/ou desnecessários, segundo análises feitas pelo presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), Reinaldo Domingos.

Domingos vem a muitos anos trabalhando a educação financeira diretamente com as famílias, pois acredita que a mudança tem que ser de todos do grupo familiar e ele afirma que é possível adequar os gastos a esta nova realidade de crise que o mundo atravessa. Para simplificar o caminho ele listou um passo a passo para diminuir ou eliminar esses excessos.

“Sempre ouço as pessoas dizerem que seu salário não é suficiente para as suas despesas. É preciso estar atento especialmente aos pequenos gastos, considerados sem muita importância, mas que quando somados fazem grande diferença no orçamento mensal”, explica Domingos.

Confira passo a passo para cortar gastos desnecessários:

1- Faça um diagnóstico financeiro

Para saber como reduzir ou cortar gastos é preciso conhecer todos os seus – não apenas os maiores e mais expressivos, mas especialmente os menores e que são tidos sem muita atenção. Faça um diagnóstico de sua vida financeira anotando por 30 dias tudo o que gasta, separando por tipo de despesa, incluindo cafezinhos e gorjetas. Assim, verá uma realidade muito diferente da que imagina;

2- Identifique seu comportamento

Durante o diagnóstico, reflita: você é uma pessoa que planeja as compras com antecedência e se atenta aos gastos? Ou compra a hora que deseja e faz parcelas para pagar no futuro? Saiba que para cortar gastos desnecessários é preciso ter consciência de seu estilo de vida e padrão de consumo – o comportamento é mais importante do que a matemática;

3- Não faça “shopping terapia”

O desejo de comprar é estimulado quando se está em quarentena e vendo promoções online. Portanto, para evitar gastos desnecessários, evite se expor a este tipo de estímulo, criando o hábito de pesquisar apenas quando for comprar, baseado em uma real necessidade, para fazer pesquisas e conseguir o melhor preço;

4- Cuidado com cartão de crédito e cheque especial

Muitas pessoas consideram o limite do cartão de crédito e do cheque especial como parte de sua renda, o que é um grande erro. Para evitar gastos desnecessários, tenha consciência de que essas são opções de crédito, ou seja, formas de comprar algo agora e pagar depois com juros. Mantenha o limite do cartão de crédito com valor equivalente, no máximo, a metade de sua renda;

5- Economize nas contas básicas

Despesas com energia elétrica, água e gás em casa devem sempre ser revistas. Afinal, é possível cortar gastos apenas apagando luzes e desligando a TV quando ninguém estiver usando. Atitudes simples, como fechar a torneira ao escovar os dentes, podem levar a redução de custos nas contas básicas de uma casa;

6- Vá ao mercado com uma lista

Um erro básico de muitas pessoas é ir ou pedir no mercado sem definir com antecedência o que vai comprar. Assim corre o risco de levar algo que já tenha, gerando desperdício, ou de não se atentar ao que realmente precisa, pesquisando os melhores preços. A atitude simples de comprar no mercado com planejamento é muito importante para cortar gastos desnecessários;

7- Se questione antes de comprar

Quem nunca comprou um item que não precisa ou nunca usou, apenas pela empolgação do momento? É preciso colocar os pés no chão antes de fazer qualquer compra, cortando os gastos desnecessários pela raiz. Pergunte-se: “eu realmente preciso?”, “tenho dinheiro para pagar à vista?”, “conseguirei pagar a parcela daqui há três ou seis meses?’;

8- Reveja seus pacotes

Por buscar atrair cada vez mais clientes, empresas de telefonia, TV a cabo e internet costumam oferecer novos planos constantemente. Analise o oferecido por outras empresas, assim poderá negociar ou mesmo trocar. Procurar mais vantagens pelo mesmo ou menor custo é uma das mais eficientes formas de cortar gastos;

9- Saiba usar seu carro

Ter um carro implica em várias despesas, como pagamento de parcelas, seguros e combustível. Para economizar, saiba que nem sempre é preciso fazer tudo de carro – caminhar é saudável e pode ser econômico. É válido também considerar as vantagens de usar táxi em determinadas ocasiões, tendo economia de tempo e dinheiro;

10- Tenha sonhos

Qual motivação você tem para cortar gastos desnecessários? Quando se resgata os sonhos, aquilo que realmente deseja conquistar, o consumo imediatista perde a força. Estabeleça pelo menos três sonhos (um de curto, outro de médio e outro de longo prazo), orce seus custos e veja o quanto precisa poupar mensalmente para realizar cada um deles. Assim estará priorizando aquilo que tem verdadeiro significado em sua vida.