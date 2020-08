Talles Barreto sai em defesa de Alexandre Baldy

O deputado Talles Barreto, que é pré-candidato à Prefeitura de Goiânia pelo PSDB, prestou solidariedade ao secretário dos Transportes Metropolitanos do governo de São Paulo, Alexandre Baldy, preso em São Paulo durante a Operação Dardanários. O secretário também foi deputado federal por Goiás e ministro das Cidades no governo do ex-presidente Michel Temer.

Segundo a investigação da Polícia Federal, Alexandre Baldy teria usado da influência dos dois cargos para intermediar contratos, sobre os quais ganharia um percentual. Entre os contratos investigados estão o de Organizações Sociais (OSs) com o Hospital de Urgência da Região Sudoeste Dr. Albanir Faleiros Machado (Hurso), em Goiás; com a Junta Comercial Goiana e com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa/ Fiocruz). A defesa do ex-ministro negou as acusações.

Talles Barreto disse ter uma “admiração imensurável” pelo secretário que, para ele, é uma das jovens revelações políticas de Goiás. “Ele deu muito orgulho para nós, goianos, principalmente no Ministério das Cidades. Difícil achar um município em Goiás que não tenha uma obra desse ministério proporcionada pelo Alexandre Baldy”, ressaltou.

“Baldy sempre teve o princípio da idoneidade em suas ações. Não tenho dúvida da lisura que ele sempre demonstrou para Goiás e para o Brasil em cargos importantíssimos que ocupou”, afirmou o parlamentar. E continuou em sua defesa: “Quero, aqui, demonstrar a minha confiança e meu respeito pelo Alexandre. Tenho certeza que ele vai explicar, da melhor forma possível, qualquer situação que possa o comprometer”.