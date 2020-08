Atividades de alfabetização para crianças em tempos de pandemia

Há muitas atividades de alfabetização que podem ser realizadas por crianças em casa nestes tempos longe das salas de aula, contando com o apoio de pais, avós, tios e cuidadores para estimular o seu aprendizado da língua portuguesa. As atividades mais adequadas vão depender não apenas da idade da criança, mas também da fase em que ela se encontra no processo de alfabetização.

Além disso, é preciso lembrar que as crianças se desenvolvem e em diferentes ritmos, portanto, é preciso entender a necessidade de cada criança e ser paciente e buscar perceber o que funciona melhor para cada uma. A Fundação Universia elaborou uma série de dicas para otimizar o trabalho com o alfabeto junto às nossas crianças.

Trabalhando o alfabeto

A partir dos 2 anos, as crianças já podem ser estimuladas a conhecer o alfabeto e várias atividades podem ser usadas para apresentá-lo e torná-lo familiar. Veja algumas delas, com diferentes graus de dificuldade:

Cantar músicas que ensinam o alfabeto;

Distribuir uma tabela com letras, números e símbolos e pedir para as crianças colorirem apenas as letras;

Distribuir ilustrações que incluam letras pontilhadas, que precisam ser preenchidas pelas crianças;

Fazer um bingo com letras do alfabeto;

Distribuir uma folha com várias ilustrações, para que o aluno colora aquelas que começam com determinada letra ou para que ligue entre si as palavras que começam com a mesma letra;

Distribuir ilustrações que representem diferentes palavras; cada ilustração deve ser ligada à letra que inicia o nome da palavra.

Estimulando a consciência fonológica

Aprender as letras do alfabeto é muito importante para o processo de alfabetização, contudo, é indispensável a estimulação da consciência fonológica, ou seja, a habilidade de manipular os sons da língua. Para crianças de 3 a 7 anos, é essencial a utilização de atividades que busca o som das palavras, tais como:

Brincadeiras com rimas, usando músicas, parlendas e também poesias;

Exploração de aliterações, tanto silábicas (por exemplo, ca-sa e ca-ma), quanto fonéticas (por exemplo, menino e macaco), usando trava- -línguas e livros infantis;

Jogos de sílabas.

Veja, a seguir, dois jogos de sílabas ideais para crianças em processo de alfabetização.

Batalha de palavras

Este é um jogo com 30 fichas de cartolina, com figuras cujos nomes variam em número de sílabas. As fichas devem ser distribuídas igualmente entre dois jogadores e posicionadas em montes. Ambos os jogadores devem virar ao mesmo tempo a primeira ficha dos seus montes. Ganha a rodada o jogador que tiver a ficha com o maior número de sílabas em sua palavra. Ao ganhar, ele leva ambas as fichas viradas. Em caso de empate, novas fichas devem ser viradas até que alguém vença a rodada e leve todas as fichas. O vencedor será aquele com o maior número de fichas no fim do jogo

Dominó de sílabas

O dominó de sílabas usa peças semelhantes às do dominó tradicional, mas, em vez de números, elas contêm sílabas. Esse jogo pode ser comprado ou feito em casa, imprimindo cartões de sílabas que sejam de um tamanho semelhante aos das peças de dominó. Após recortar os cartões, embaralhe-os e coloque-os em um saco. Depois, tire uma peça inicial, para ser colocada no centro da mesa de jogo.

Cada criança, na sua vez de jogar, tirará uma peça do saco por rodada e tentará construir uma palavra com as sílabas disponíveis. Caso não consiga conectar alguma de suas peças às sílabas na mesa, o jogador deverá continuar com todas as suas peças na mão, inclusive a última adquirida. Vence a criança que tiver menos peças no fim do jogo.