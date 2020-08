Drive-In com Os Melhores do Mundo

A tradicional Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo se apresenta em Goiânia no próximo sábado, dia 15, às 20 horas, no estacionamento do Estádio Serra Dourada. A área terá capacidade para até 485 veículos estacionados, com distância mínima de dois metros entre eles, seguindo rigorosamente as demais recomendações das autoridades sanitárias.

Os Melhores do Mundo encenam, em formato drive-in, seu espetáculo de maior sucesso: Hermanoteu na Terra de Godah. Adriana Nunes, Adriano Siri, Jovane Nunes, Ricardo Pipo, Victor Leal e Welder Rodrigues prometem momentos de diversão ao público presente, nesta experiência inovadora. ”Nosso desejo é que possamos levar um pouco de entretenimento ao público que sofreu e está sofrendo tanto com essa epidemia, sabendo que rir aumenta nossa imunidade”, destaca a atriz Adriana Nunes. A venda dos ingressos pode ser feita pelo link https://www.clubecurtamais.com.br/oferta/goiania-os-melhores-domundo-em-goiania e custa a partir de R$ 110 por carro.