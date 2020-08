Em entrega de máquinas, Vanderlan diz que Bolsonaro “está destravando o país”

Com transmissão ao vivo para evitar aglomeração e seguindo todos os protocolos sanitários de segurança obrigatórios por conta da pandemia do novo coronavírus, o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), recebeu o líder do governo no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes (MDB-TO) e o presidente da Codevasf, Marcelo Moreira para a entrega de 26 máquinas pesadas a municípios goianos.

A solenidade foi realizada na Sede Regional da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em Goiânia e contou com a presença de vereadores, prefeitos, deputados e senadores. Em seu discurso, Vanderlan fez questão de agradecer o presidente Jair Bolsonaro por ter trazido a Codevasf para Goiás e por estar destravando várias obras no país. “São rodovias, ferrovias, hidrovias e muitas, muitas obras de infraestrutura que estão virando realidade depois de muitos anos”, disse o senador.

O parlamentar citou o marco regulatório do saneamento básico, aprovado recentemente no Senado. “Nós, no Congresso estamos fazendo a nossa parte, analisando e aprovando os projetos e medidas para fazer o país andar”, destacou. O líder do governo, senador Eduardo Gomes, também exaltou o governo federal. “É um presidente que está fazendo a diferença”, disse se referindo a Jair Bolsonaro.

Eduardo Gomes parabenizou Vanderlan pelo trabalho que vem realizando no Senado Federal. “Quero cumprimentar meu amigo e irmão senador Vanderlan Cardoso que vem conquistando o Senado Federal, principalmente, por sua competência. Foi responsável por trazer a Codevasf ao senso prático e foi muito além, pois mobilizou os recursos de forma rápida para aquisição desses equipamentos”, enfatizou.

Durante a solenidade, o presidente da Codevasf, Marcelo Moreira, falou sobre o Projeto de Lei 4.731/2019, de autoria do senador Davi Alcolumbre, que amplia a área de atuação da Codevasf. Hoje a companhia está presente em 136 municípios goianos e a expectativa é chegar em todos “Estamos muito otimistas com o andamento, no Congresso Nacional, desse projeto que possibilitará atender os 246 municípios goianos. Então, o poder federal poderá atuar de forma mais ativa no Estado. Nós só temos que agradecer pela parceria e pela confiança na nossa empresa”, disse Marcelo. O diretor de operações da Conab, Bruno Scalon destacou o sucesso da parceria das duas companhias, Conab e Codevasf.

A deputada federal Magda Moffato agradeceu o senador e destacou seu mandato municipalista. “Os municípios sabem que podem contar com a atuação do senador Vanderlan”, disse. Para o deputado estadual Paulo César Martins, Vanderlan vem fazendo a diferença no Senado Federal. “Senador Vanderlan já fez a diferença em Senador Canedo onde foi prefeito e agora está fazendo a diferença como senador da república. Teve a brilhante iniciativa de buscar a parceria com a Codevasf para fazer esses investimentos tão necessários aos municípios goianos. Que Deus possa lhe abençoar para continuar trabalhando pelo povo de Goiás”, disse o deputado. O prefeito de Mineiros e ex-governador Agenor Rezende, falou em nome dos prefeitos.

Via Codevasf, Vanderlan destinou recursos orçamentários para aquisição de 64 máquinas, sendo que 26 delas foram entregues nesta primeira remessa. As demais máquinas tiveram atraso na entrega devido a pandemia do coronavírus. Ao todo, cerca de R$ 61 milhões foram direcionados para aquisição dos equipamentos.