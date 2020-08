Goiana lança single

Mariana Froes chega com “eu” em versão estúdio e retrata sobre solitude. O single autoral “eu”, foi lançado em todas as plataformas digitais na sexta-feira, 7. No último mês, a artista presenteou o público com “Caos”. Dessa vez, a canção não é inédita – já foi apresentada aos fãs no ano passado, em uma versão intimista em seu canal do YouTube -, mas agora, em seu relançamento, a artista trouxe elementos de estúdio, com produção assinada por Niela Moura (sócia da Taquetá) e Fábio Gomes. A artista, que faz parte do selo Taquetá, já acumula mais de 140 mil ouvintes mensais apenas no Spotify e ultrapassa 540 mil inscritos em seu canal oficial. Agora o público pode ouvir “eu” em todas as plataformas digitais https://ditto.fm/marianafroes-eu.

Relacionado