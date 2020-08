Prorrogado prazo para pagamento de IPVA e Licenciamento

O Governo de Goiás prorrogou até o próximo dia 14 o vencimento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e do Licenciamento Veicular do exercício de 2020 para veículos com placas com final entre 1 e 6. O prazo final para pagamento da terceira parcela ou cota única para tais veículos estava previsto para a quinta-feira, dia 6.

Inicialmente, o calendário de pagamento do IPVA e Licenciamento previa vencimento das placas final 1 a partir de 30 de março e sequência dos finais de placa nos meses seguintes. Porém, o governador Ronaldo Caiado determinou a mudança no calendário de pagamento do IPVA e Licenciamento como medida integrante do pacote de ações para minimizar os impactos da pandemia da Covid-19.

Com mais de 4,1 milhões de veículos registrados em Goiás, a frota de placa com final entre 1 e 6 é de quase 2,9 milhões. O que corresponde a 70% de toda a frota do Estado. O cidadão que ainda não efetuou o pagamento deve baixar o documento para quitação no site do Detran-GO (www.detran.go.gov. br), na aba VEÍCULOS.