Prefeito empossa novo titular da SMT

Na tarde desta segunda-feira, 10, o advogado Horácio Mello e Cunha Santos foi empossado pelo prefeito Iris Rezende como novo titular da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT). Ele assume o lugar de Fernando Santana, que pediu para deixar a pasta.

O prefeito enalteceu o currículo do novo gestor e diz acreditar que as pessoas podem ter uma nova concepção de espaço e respeito no trânsito. “O segredo das nossas administrações é justamente na escolha da nossa equipe, ainda mais para uma das áreas mais importantes do Governo”, destacou.

Horácio Melo, agradeceu o convite e ressaltou que terá um grande desafio pela frente. “Espero poder contribuir com melhorias para o trânsito e para a mobilidade urbana em Goiânia, na execução de projetos e ações que possam melhorar a vida das pessoas”, comentou.

Especialista em Engenharia de Tráfego e servidor de carreira da Prefeitura de Goiânia, como fiscal de posturas, Horácio Mello é experiente e reconhecido técnico da área de trânsito e mobilidade urbana, tendo atuado como dirigente de diversos órgãos classistas e de gestão de trânsito e segurança viária, além de palestrante e organizador de Congressos e Seminários da área na Espanha, Chile, Holanda e França.

Já foi chefe do Núcleo de Fiscalização, assessor técnico fiscal da SMT, membro da Câmara Temática de Engenharia de Tráfego do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN e diretor da Associação Nacional de DETRANs, tendo sido ainda Diretor Técnico do DETRAN / GO, por duas vezes, e presidente do Presidente do CETRAN/GO (Conselho Estadual de Trânsito de Goiás).

Advogado, ele também é Especialista em Direito Civil e Processo Civil Mello e já presidiu e dirigiu o Fórum Nacional dos Conselhos de Trânsito – FOCOTRAN, sendo o presidente eleito para o Sindicato dos Auditores Fiscais de Posturas de Goiânia – SINDIFFISC.