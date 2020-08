Em Aparecida, governo retoma obras de 900 moradias para famílias de baixa renda

“Governar não é projeto pessoal, é ter projetos para a população”. Assim definiu o governador Ronaldo Caiado na assinatura de convênio com a Caixa Econômica Federal, nesta terça-feira, 11, em Aparecida de Goiânia. O acordo viabilizará a retomada e conclusão de 900 apartamentos do Condomínio São Pedro, localizado no residencial Chácara São Pedro, destinados a famílias de baixa renda. Ao todo, o Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), investirá R$ 4,5 milhões.

A construção, que estava paralisada há mais de três anos, será retomada e concluída em até 18 meses. O orçamento total da obra é de R$ 35 milhões, e o investimento do Estado corresponde a 13% do valor. “Essa obra só pode ser reiniciada porque Goiás fez uma contrapartida para garantir que o cidadão ou a família que venha a ocupar o apartamento tenha uma prestação pequena. Esse valor será de pouco mais de R$ 80 por mês, um valor acessível”, destacou o governador.

O governador ressaltou que em Goiás, os cronogramas serão respeitados e as obras cumprirão a função de beneficiar o cidadão. “Aquilo que é a parcela do Estado de Goiás vai ser rigorosamente cumprido”, reforçou.

Caiado salientou, ainda, que o governo tem trabalhado fortemente para garantir moradia e qualidade de vida aos cidadãos goianos e que, além dos 900 apartamentos em Aparecida, outras 420 casas devem ser entregues ainda este ano no Jardim das Oliveiras, em Goiânia. “Tenho pedido muita eficiência neste trabalho. É fundamental. Gera emprego, movimenta a economia da cidade, ao mesmo tempo em que dá dignidade àqueles que têm o direito a essa casa própria”, frisou.

Em um ano e meio, a gestão Caiado já entregou 2.320 unidades habitacionais além de escrituras à população do Estado, garantindo dignidade à população de diversas regiões. “Vamos cada vez mais diminuir o déficit que existe da casa própria”, comprometeu-se.

O presidente da Agehab, Lucas Fernandes, destacou que além da realização do sonho de centenas de famílias, o empreendimento gera empregos na região. Até o término das frentes de serviço, o projeto deve gerar cerca de 700 empregos, entre diretos e indiretos na região de Aparecida de Goiânia. “Desde que o governador assumiu o cargo, ele determinou à Agehab que tomasse todas as tratativas junto à Caixa para que o dia de hoje acontecesse, para que nós chegássemos aqui”, informou.

Ao agradecer a Caiado pela iniciativa, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, ressaltou que o Governo Estadual tem trabalhado muito por Goiás e contribuído sobremaneira com o município. De acordo com ele, as obras assumidas pelo Estado vão impactar positivamente a cidade em muitas frentes. Já o diretor do Movimento de Luta pela Casa Própria (MLPC), Euler Ivo afirmou que o aporte autorizado pelo governador é “fundamental para resolver o problema que aflige as famílias que aguardam pelas moradias”.

O Condomínio São Pedro está dividido em três residenciais, cada um com 25 torres que abrigam 300 apartamentos. São três pisos, com quatro apartamentos por andar, de 50 metros quadrados – sala-copa, dois quartos, cozinha, banheiro, vaga na garagem e áreas de convivência social.

Presente na solenidade, o deputado federal Zacharias Calil destacou que a oportunidade de ter um imóvel traz dignidade aos cidadãos. “Só de você ter a sua casa própria, cresce a sua autoestima. Essas pessoas precisam sim de dignidade, de moradia, para que possam ter uma qualidade de vida melhor”, avaliou. Além de Zacarias, representaram a bancada federal no evento os deputados Professor Alcides, Glaustin da Fokus e Célio Silveira.

A assinatura do convênio contou ainda com a presença do superintendente da regional da Caixa Econômica Federal, Evandro Narciso de Lima; dos deputados estaduais Henrique César e Jeferson Rodrigues; dos secretários de Estado Andréa Vulcanis (Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) e Tony Carlo (Comunicação); e do chefe de gabinete da vice-governadoria Flávio Inácio, representando o vice-governador Lincoln Tejota. Também estiveram presentes o vice-presidente da Agehab, Luiz Sampaio; a ex-deputada Isaura Lemos; o vice-prefeito de Aparecida de Goiânia, Vetter Martins; e os vereadores Nascimento, Willian Panda e Paulo Magalhães (Goiânia).