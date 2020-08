Definido cronograma para as audiências públicas do novo Plano Diretor

A Câmara Municipal de Goiânia realizará a partir de 17 de agosto, audiências públicas sobre o novo Plano Diretor, em acordo com o Ministério Público de Goiás.

Serão cinco audiências, cujos temas acompanharão os eixos temáticos do PD, os mesmos que pautaram as subcomissões formadas na Comissão Mista e que atuaram de maio a julho com encontros e oficinas técnicas.

As audiências serão realizadas de forma híbrida, com a presença de vereadores de forma presencial no plenário e virtualmente. Os convidados e representantes de associações, entidades da sociedade civil, universidades participação por meio de plataforma online de reuniões. Todas os encontros serão transmitidos pela TV Câmara no site e no canal do Youtube.

A Mesa Diretora informou que adotará medidas de higienização com uso de álcool em gel 70º, distanciamento social de 1,5 metro, medição de temperatura a fim de evitar a propagação do vírus causador da pandemia Covid-19, entre as pessoas que estiverem participando presencialmente.

As datas e horários ficaram definidos da seguinte forma:

Dia 17/08/2020 – 18:30 – Eixo do Ordenamento Territorial e Eixo da Sustentabilidade Socioambiental

Dia 18/08/2020 -15:00 – Eixo da Mobilidade, Acessibilidade, Transportes e Eixo do Ordenamento Territorial

Dia 19/08/2020 – 15:00 – Eixo do Desenvolvimento Econômico e Eixo Ordenamento Territorial

Dia 20/08/2020 – 15:00 – Eixo do Desenvolvimento Humano e Eixo do Ordenamento Territorial

Dia 21/08/2020 – 9:00 – Eixo da Gestão Urbana e Eixo do Ordenamento Territorial

Somente após a realização dessas audiências públicas, previstas na Lei Orgânica do Município para aprovação do novo Plano Diretor, a matéria poderá ser votada na Comissão Mista e depois seguir para a última votação no plenário. O relator do projeto na comissão é o vereador Cabo Senna (Patriota). (Assessoria)