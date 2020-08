GoiâniaPrev promove nova feira para aposentados e pensionistas

Aposentados e pensionistas da previdência municipal voltam a expor produtos na feira do GoiâniaPrev. O evento ocorrerá na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, no Setor Oeste, e tem a missão de complementar a renda de quem tanto contribuiu com a cidade Goiânia.

A presidente do órgão, Carolina Pereira, vê o projeto como algo fundamental para socialização dos aposentados e pensionistas. “Neste momento de pandemia, é importante que as pessoas continuem ativas. Produzir artesanatos e outras mercadorias contribuem com a saúde mental de todos”, explica a gestora.

Mantendo todos os cuidados com a segurança, a feira começa nesta quinta-feira (12/8) com a exposição de tortas. No dia 17 será a vez do vestuário e no dia 19 será a vez dos lençóis. Já no dia 20 será a vez da exposição de produtos terapêuticos.

O cronograma prevê no dia 21 roupas para o público infantil e adulto. Dia 24 será a vez de semi jóias e no dia seguinte de bolsas. A feira se encerra no dia 1 de setembro com produtos diversos.

Endereço: Avenida B, Quadra C-1, Lote 16/18, nº 155, Setor Oeste.