“Já entregamos benefícios nos 246 municípios goianos. Não pergunto o partido”, diz Vanderlan

Os municípios de Montes Claros, Diorama, Iporá, Doverlândia e Mineiros, localizados no centro-oeste goiano, receberam, nesta quarta-feira (12), a visita do senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), que foi entregar pessoalmente, a convite dos prefeitos, as máquinas adquiridas por meio de parceria com a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Franscisco e Parnaíba (Codevasf).

Recebido pelos prefeitos, que mantiveram os protocolos de prevenção à Covid-19, Vanderlan disse que já conseguiu levar benefícios a todos os 246 municípios goianos, por meio de emendas e graças a união da bancada federal goiana. Em todas as cidades por onde passou, Vanderlan fez questão de destacar que os benefícios, emendas, insumos, respiradores, equipamentos e máquinas que vem conseguindo só se tornaram realidade graças a sensibilidade do presidente Jair Bolsonaro. “Não existiu um governo mais municipalista do que este”, avaliou.

O parlamentar também aproveitou para prestar contas de algumas ações do governo federal como o coronavoucher, o auxílio emergencial, e a Medida Provisória 936, programa de manutenção de empregos, da qual ele foi relator e que já salvou 12 milhões de postos de trabalho no país. “O governo tem feito sua parte de um lado e o congresso nacional de outro. Essa legislatura é uma das mais produtivas das últimas décadas”, ressaltou.

Ao todo, Vanderlan destinou recursos orçamentários para aquisição de 64 máquinas que beneficiarão diversos municípios do Estado. Nesta semana, o senador viabilizou a entrega da primeira remessa contendo 26 equipamentos. “Eu já fui prefeito e conheço as dificuldades que um prefeito passa. Eu sei a importância que esses equipamentos representam para cada cidade”, declarou.

De acordo com Vanderlan, outros municípios goianos serão atendidos ainda este ano tanto com a entrega de máquinas pesadas como de outros serviços oferecidos via Codevasf. “Estamos trabalhando incansavelmente para atender as necessidades das nossas cidades. Eu não pergunto se é do MDB, do PT, do PSDB, PP, PSD ou DEM. Não pergunto o partido. Eu fui eleito para ser senador de todos os goianos”, enfatizou.

A prefeita de Diorama, Valéria Ferreira, agradeceu pelo maquinário entregue ao município. “Se não fosse o apoio de parlamentares como o senhor, senador Vanderlan, não sei o que seria de prefeituras como a nossa A maior felicidade de quem está na política é poder entregar benefícios, como esse, para a população”, disse a prefeita.

Naçoitan Leite, prefeito de Iporá, cidade natal de Vanderlan, agradeceu tanto pela entrega da máquina como do tomógrafo que o município recebeu alguns dias atrás. “Quero agradecer o senador Vanderlan não só pela entrega dessa máquina e pelo tomógrafo, que custa cerca de R$ 2 milhões, mas, principalmente, por tudo que ele tem feito por nós e pela população de Iporá”, salientou o prefeito.

Em Mineiros, Vanderlan foi recebido pelo prefeito e ex-governador Agenor Rezende que destacou a atuação do senador goiano e os inúmeros investimentos realizados no município. “Senador municipalista. Homem de negócios e político com sensibilidade aguçada. Vem trazer animação para o município que é eminentemente produtor rural”, comemorou. O ex-governador lembrou que Mineiros é o segundo maior município em extensão territorial e necessita muito de equipamentos.

Agenor convidou o senador a visitar o novo hospital municipal e agradeceu pela emendas destinadas à saúde, que já ultrapassam R$ 1 milhão. Ele citou que com essa ajuda, está próximo o sonho da cidade de Mineiros de instalar o centro de hemodiálise. “Eu quero agradecê-lo mais uma vez e Mineiros o recebe com festa. A cidade é sua”, disse o prefeito.

Vanderlan encerrou a caravana pelos municípios goianos enfatizando a importância da parceria realizada com a Codevasf e o empenho do governo federal. “Esse resultado já é fruto da Codevasf que nós lutamos tanto para que efetivasse no estado de Goiás. A Companhia atua em construção de estradas, pontes, combate a enchentes, piscicultura, fruticultura, produção leiteira, apicultura e outras áreas que geram emprego e renda.