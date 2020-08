Liberada a ponte sobre o Córrego Caveirinha

A Prefeitura de Goiânia concluiu esta semana as obras de construção da ponte sobre o Córrego Caveirinha, na Avenida dos Pioneiros (Avenida C), Recreio Panorama, e nesta quarta-feira, 12, o trânsito foi liberado no local.

A nova e moderna estrutura foi projetada para atender à cota atual e futura de inundação, com o tabuleiro e o greide elevados a 1,25 m acima do que existia e foi danificado durante os intensos temporais ocorridos no final do ano passado e início deste ano.

Iniciada no dia 13 de abril, depois da conclusão do processo licitatório realizado em caráter emergencial, no valor de R$ 1.738.483,74, a ponte tem 26,13 m de extensão, passarela para pedestre e guarda-corpo de 1,20 de altura de um lado da pista e do outro o guarda-rodas de concreto no estilo new Jersey. A obra foi construída rigorosamente dentro do prazo de 120 dias contratados para execução e com ela foi feita também intervenção na drenagem superficial e profunda da área.