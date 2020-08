Van dos Direitos: projeto levará serviços da Defensoria Pública a comunidades vulneráveis de Goiás

Com o objetivo de garantir o direito constitucional de defesa a cidadãos de comunidades mais distantes e vulneráveis de Goiás, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) firmou uma parceria com a Defensoria Pública do Estado nesta quarta-feira, 12. O ministério vai transferir duas vans para a instituição, que oferecerá serviços de maneira itinerante por meio do projeto “Vans dos Direitos”.

A iniciativa foi firmada por meio de Acordo de Cooperação Técnica entre os órgãos. O “Vans dos Direitos” é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Proteção Global (SNPG) e também tem como um dos objetivos levar informação à população em geral.

“Esse é um projeto pioneiro, que levará dignidade e o trabalho exemplar dessa defensoria a comunidades diversas do estado. É uma honra estar entregando esses veículos”, comentou a ministra Damares Alves.

Para o defensor público-geral do Estado, Domilson Rabelo da Silva Júnior, o equipamento oportunizará maior alcance dos serviços. “Conseguiremos chegar à porta de pessoas que não têm condições de se deslocar até aqui e, muitas vezes, não possuem conhecimento de seus direitos. O projeto servirá para capilarizar o atendimento humanizado e integral que nós temos empreendido” afirmou.

O compromisso faz parte de uma extensa agenda da ministra na capital goiana. A titular do MMFDH participou, ainda, da entrega de um veículo 0 km ao Conselho Tutelar de Nova Aurora; se reuniu com a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Lúcia Vânia; e visitou o Centro Estadual de Referência e Excelência em Dependência Química em Aparecida de Goiânia (Credeq).

Integraram a comitiva o secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, Maurício Cunha, a secretária nacional de igualdade racial, Sandra Terena, a secretária nacional de proteção global adjunta, Maíra Miranda, e, a secretária nacional de políticas para as mulheres adjunta, Dinah Andrade.