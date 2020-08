Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves visita Goiânia para debater políticas sociais

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, cumpriu agenda em Goiânia nesta quarta-feira, 12, para alinhar ações das políticas públicas sociais do governo federal e do governo de Goiás. Ela participou de entrega de veículos e equipamentos ao Conselho Tutelar, de reuniões na Secretária de Desenvolvimento Social (Seds) e na Defensoria Pública do Estado de Goiás, e, no final da tarde, de visita ao Centro Estadual de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeq), em Aparecida de Goiânia.

Acompanham a ministra Damares o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha; a secretária nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Sandra Terena; a secretária nacional adjunta de Políticas para as Mulheres, Dinah Andrade; a secretária nacional adjunta de Proteção Global, Maíra Miranda; e a representante da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Laura Santos.

Na solenidade realizada no período da manhã, Damares fez a entrega ao prefeito Vilmar Dias de um kit para o Conselho Tutelar de Nova Aurora, composto por um veículo, cinco computadores, impressora, refrigerador, bebedouro, cadeirinha de automóvel para transportar crianças, TV e aparelho de ar-condicionado.

Segundo a ministra, o Ministério da Mulher realizou, até o momento, a entrega de 220 conjuntos de equipagem para estruturar os 262 conselhos tutelares de Goiás, 28 deles em 2020, sendo veículos, computadores, impressora, e outros. Até o momento, 13 veículos foram entregues aos Conselhos Tutelares, e 15 estão em processo de liberação.

Na reunião com a equipe da Seds, a ministra afirmou que o governador Ronaldo Caiado é um governador comprometido com a infância. “A maior obra é cuidar de vidas, é cuidar de crianças”, disse ela, que destacou também o trabalho e o histórico da secretária Lúcia Vânia pelos direitos humanos. “Quanta coisa eu via a senhora fazer, como parlamentar que honrava as mulheres do Brasil. Temos muito a agradecer à nossa eterna senadora”, disse Damares à secretária Lúcia Vânia.

A secretária da Seds deu as boas-vindas à ministra e comentou o período de dificuldades causadas pela pandemia do novo coronavírus. “Estamos aqui para mostrar nosso apoio e valorizar o trabalho do governo federal”, disse ela.

A secretária nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Sandra Terena, anunciou à equipe da Seds, na reunião com a ministra Damares, a doação de quase 3 mil cestas básicas para comunidades quilombolas de Goiás.

Na última agenda do dia, acompanhada pela secretária Lúcia Vânia, Damares fez visita ao Credeq Professor Jamil Issy, em Aparecida de Goiânia, para conhecer as instalações da unidade, apresentada como parte do plano de reestruturação do Sistema Socioeducativo do governo de Goiás. O Credeq poderá servir como unidade socioeducativa para alguns dos adolescentes que cumprem essas medidas.