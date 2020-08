Governo de Goiás publica edital retomando leilões de imóveis

O espaço localizado na região da 44 é uma das últimas oportunidades para construção de empreendimento de grande porte no local, que ostenta o segundo maior comércio no segmento de confecções do País. São mais de 20 mil pontos de vendas que empregam, na normalidade e de maneira direta cerca de 150 mil pessoas, de acordo com dados da Associação Empresarial da Região 44.

Com a retomada da indústria da construção civil e o aquecimento do mercado imobiliário, o Estado de Goiás realizará três leilões contemplando quatro áreas e um prédio comercial, com boas condições comerciais, incluindo parcelamento em até 60 meses. Com a venda dos espaços, localizados na capital e interior, os recursos arrecadados estarão disponíveis para maiores investimentos em saúde, educação e segurança, por exemplo.

O leilão ocorrerá por meio da modalidade “maior oferta ou lance”, em sessão pública on-line, a partir das 10h (horário de Brasília-DF) do dia 15 de setembro de 2020. Os interessados poderão obter informações acessando o Edital e Anexos nos sites www.administracao.go.gov.br.