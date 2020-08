Como ajudar os pequenos no desenvolvimento da linguagem e da fala em casa

Você sabe a diferença entre o desenvolvimento da fala e o desenvolvimento na linguagem? Não? Pois elas têm diferenças, e entender sobre o assunto faz toda a diferença na evolução das crianças.

De acordo com a fonoaudióloga do Centro de Excelência em Recuperação Neurológica (CERNE), Karine Luiza Bergamo de Camargo, linguagem é a capacidade que os indivíduos possuem para expressar pensamentos, ideias, opiniões e sentimentos, independente da forma.

Por exemplo, quando falamos de linguagem, ela pode ser verbal (fala) ou não verbal (fotos, vídeos, figuras e gestos). Já a fala, é o canal que viabiliza a expressão da linguagem e corresponde à sua realização motora. “Em outras palavras, a linguagem significa trocar informações (receber e transmitir) de forma efetiva, enquanto a fala refere-se basicamente à maneira de articular os sons na palavra (incluindo a produção vocal e a fluência)”, esclarece.

E como ajudar as crianças a desenvolverem melhor essas habilidades nesse período? Segundo Karine, de maneiras muito simples. Você pode usar fotografias de pessoas e lugares que a criança conheça, e recontar o que aconteceu ali, podendo até inventar uma nova história. Durante as atividades diárias, por exemplo, enquanto está na cozinha, solicite que a criança nomeie os utensílios utilizados, os alimentos, fale sobre a textura, cor e sabor. Incentive a criança a escolher os alimentos, as próprias roupas e as brincadeiras, oferecendo opções.

Você quer água ou suco?”, “Vamos brincar de comidinha ou de bola?”, “Você quer colocar a blusa azul ou vermelha?”; e, por último, mas não menos importante, fale com a criança da maneira correta, pois essa é parte fundamental para o seu desenvolvimento. “Essas são algumas dicas básicas. Se você perceber alguma dificuldade da criança nesse quesito, o ideal é procurar ajuda especializada”, finaliza a fonoaudióloga.