Filme nacional tem sessão exclusiva

Neste domingo, dia 16, o Cine Drive Gyn Estação da Moda traz uma sessão exclusiva para exibir o longa metragem nacional Música para Morrer de Amor, do diretor Rafael Gomes. O filme é uma adaptação para o cinema da peça Música Para Cortar os Pulsos, vencedora do troféu de Melhor Peça Jovem do prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte. O enredo traz as experiências amorosas de jovens contadas através de canções que traduzem seus sentimentos. Victor Mendes é Ricardo, um jovem que se apaixona pelo melhor amigo Felipe, (Caio Horowicz) enquanto Isabela (Mayara Constantino) sofre porque foi abandonada. Esses três corações entrelaçados estão prestes a se partir. O longa é inteiramente rodado na cidade de São Paulo, onde a paisagem urbana é mostrada por meio do cotidiano dos personagens, como trabalho, faculdade, bares, ruas, cinemas, festas e transporte público. No elenco ainda estão Denise Fraga, Ícaro Silva e Suely Franco. A sessão especial de domingo será às 22h40.

