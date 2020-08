Rápidas | Pré-candidatura lançada

O empresário Sebastião Barbosa (MDB) lançou sua pré-candidatura à Prefeitura de Nova Roma pelas redes sociais esta semana. Falou do projeto que tem para trabalhar junto com os jovens da cidade para o progresso de toda a região noroeste de Goiânia.

Pedido de desculpa

As vereadoras Dra. Cristina, Léia Klébia, Sabrina Garcês e Priscilla Tejota se manifestaram a favor da vereadora Tatiana Lemos durante as sessões da Câmara Municipal. Querem um pedido de desculpas do vereador Clécio Alves pela “agressão à vereadora Tatiana Lemos e a todas as mulheres, quando presidia uma sessão da Câmara na semana passada. Diante da postura do colega de não reconhecer o erro, seguimos afirmando: não nos calarão”, disseram. Elas defendem que houve postura machista e misógina no Legislativo. Os vereadores, inclusive Clécio Alves, negam.

Francisco Júnior com Covid-19

O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Goiânia Francisco Júnior (PSD/GO) testou positivo para a COVID-19 na última quinta-feira, 13. Com sintomas leves, informou que permanece em casa e está seguindo todas as recomendações médicas. Ele é o atual relator da Comissão Mista do Congresso Nacional que acompanha e fiscaliza as ações do governo no combate à pandemia.

Aparecida de Goiânia

O projeto final e o cronograma do Antares Polo Aeronáutico foi apresentado para o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, que lançou também o início das obras de pavimentação do eixo Leste-Oeste 04 que dará acesso ao novo centro de serviços de aviação e também ao Campus da Universidade Federal de Goiás (UFG), ligando ambos à BR 153.

Home office

O deputado estadual Virmondes Cruvinel (Cidadania) chamou a atual gestão de arcaica ao comentar o fato de que apenas 2,51% dos servidores do município estarem em trabalho remoto. “Home office é economia para o poder público. Exigir um trabalho presencial é colocar o servidor em risco de ser contaminado pelo coronavírus, tem o impacto no trânsito entre outros pontos. Trabalhar em casa é promover o bemestar ao servidor”.