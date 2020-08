Tramontina abre primeira loja conceito em Goiás

A partir do dia 18 de agosto, o Flamboyant Shopping Center conta com uma novidade para quem busca produtos para cozinha, sala de jantar, decoração da casa e outros itens para o lar: a Tramontina store. A loja conceito da marca, a primeira na capital goiana, é mais um canal de vendas oficial.

Além da aproximação com o público do centro do Brasil, o novo ponto de vendas possibilita o contato direto com o universo Tramontina, oferecendo experiências no grande mix de produtos da marca. Os itens estão divididos entre os mundos preparar, cortar, servir, equipar e festejar.

Mundo Preparar com utensílios indispensáveis na cozinha, entre panelas, formas, recipientes e tábuas; Mundo Cortar com utensílios para cada função de corte; Mundo Servir com talheres e acessórios para compor a mesa; Mundo Equipar que traz eletrodomésticos e eletroportáteis com design e tecnologia; e Mundo Festejar que inclui toda a linha Churrasco.

A T store em Goiânia será a primeira loja conceito da Tramontina com um ambiente exclusivo de personalização de produtos, o Personalizar. Neste espaço será oferecido um serviço gratuito de gravação à laser de facas, além de talheres e pratos em aço inox da linha infantil. A novidade possibilita opções criativas e diferentes para presentear.

A marca iniciou no mundo do varejo em 2013, com a primeira T store no CasaShopping, no Rio de Janeiro. Hoje já são doze no país, oito no exterior, além das duas T factory store, localizadas no estado gaúcho, berço da marca e onde também a empresa mantém fábricas. Em Goiânia, as novidades da marca estão localizadas no Piso 1 do Flamboyant Shopping Center, na Av. Deputado Jamel Cecílio, 3300, no Jardim Goiás.