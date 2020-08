Campanha contra Sarampo se encerra dia 31 de agosto

Seguindo o calendário do Ministério da saúde, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), encerrará a campanha de vacinação contra Sarampo no dia 31 de agosto. A campanha iniciada em outubro de 2019 tinha como meta imunizar aproximadamente 680 mil pessoas em Goiânia com idade entre 20 e 49 anos, independente do número de doses tomadas, mas até o momento somente 41 mil procuraram os postos de vacinação. A vacina oferecida é a tríplice viral, que protege contra Sarampo, Caxumba e Rubéola.

A transmissão do vírus ocorre de pessoa a pessoa, por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou respirar. O sarampo pode ser tão contagioso que uma pessoa infectada consegue transmitir para 90% das pessoas próximas que não estejam imunes.

A vacina é de vírus atenuado, contraindicada para gestantes e imunodeprimidos (pessoas que fazem tratamento com radioterapia/quimioterapia, portadores de HIV e doenças imunossupressoras).

A vacinação ocorre em todas as unidades de saúde de Goiânia com sala de vacina e, independente do número de doses anteriores, todas as pessoas dentro da faixa etária devem receber a dose.

Sarampo no Brasil

O vírus do sarampo voltou a circular no Brasil desde fevereiro de 2018. Até março de 2020, o país registrou 29.233 casos confirmados, com 30 óbitos pela doença, que ainda ameaça a população brasileira com surtos que permanecem ativos em 10 unidades federadas, segundo pesquisas. O último registro em Goiânia foi em 2019.