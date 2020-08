Educação disponibiliza plataforma de salas virtuais para alunos

Docentes da rede municipal de educação têm até o dia 26 de agosto para se ambientarem com a plataforma AVAH para aulas remotas. Eles passam por formação como parte do Módulo IX do curso SME em Conexão, recebendo orientações sobre postagens de atividades e sobre interação com os alunos. Após esse período, as atividades começarão a ser postadas.

A plataforma é diferente da dinâmica do Portal Conexão Escola, por meio dela os professores das unidades vão elaborar suas próprias aulas e postar o conteúdo diretamente no site para o acesso dos alunos. O aluno poderá acessar o conteúdo da aula a qualquer hora do dia, porém, o professor estará disponível para dúvidas somente durante o turno de aula da turma.

Todos as 107 mil crianças matriculadas na rede municipal de ensino neste segundo semestre poderão acessar as aulas por meio da plataforma. As orientações para atendimento àquelas que não têm acesso à internet já foram encaminhadas às escolas por meio das Coordenadorias Regionais de Educação (CRE).

Para acessar, o aluno deve ir até o endereço eletrônico: https://avah.goiania.go.gov.br/