Educação tem mais de 3,4 mil vagas para Ensino Fundamental

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), informa que há 3.432 vagas disponíveis no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino (RME). As vagas estão distribuídas entre todas as regiões da capital. Além daquelas disponibilizadas para os ciclos da Infância e Adolescência, ainda há mais de 4 mil vagas para matrícula na modalidade de Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (Eaja).

A solicitação de matrícula nas instituições que ainda dispuserem de vagas pode ser feita por meio do endereço eletrônico ( www.sme.goiania.go.gov.br ), na aba “Matrícula Web. Lembrando que, conforme Instrução Normativa RFB nº 1548, de 13 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre o CPF, fica determinado que, a partir de 2019, toda criança deve ter o Cadastro da Pessoa Física na Receita Federal. Assim, o processo de matrícula com o número do CPF da criança.

Após confirmar o êxito da solicitação, a família deve procurar a instituição para efetivar a matrícula, seguindo o cronograma de atendimento presencial estabelecido pela escola. Quanto à Eaja, as matrículas podem ser feitas direto na instituição, sob as mesmas condições, evitando aglomerações.