Goiás recebe mais de 3.000 oxímetros do Todos Pela Saúde

Para auxiliar no enfrentamento da Covid-19, o Estado de Goiás recebeu 3.401 oxímetros do Todos pela Saúde, uma iniciativa da Fundação Itaú. Destes, 2.125 já foram encaminhados para a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) realizar a distribuição entre os municípios goianos com menos de 100 mil habitantes. Os demais foram enviados diretamente para as cidades com maior população.

Todos os 246 municípios, sem exceção, foram contemplados. Os aparelhos medem o nível de oxigênio no sangue e são importantes aliados no acompanhamento das pessoas com sintomas da Covid-19, auxiliando na identificação precoce dos sinais de agravamento da doença.

A doação foi mediada pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), que também definiram a quantidade de aparelhos que cada cidade receberá. Essa distribuição foi baseada em critérios técnicos e nas informações sobre a rede de saúde de cada local.

A ação do Todos pela Saúde contempla todos os estados e municípios brasileiros e visa reforçar a infraestrutura dos serviços que realizam o primeiro contato com o paciente, em especial, da Atenção Primária à Saúde, que é a principal porta de entrada da população no Sistema Único de Saúde (SUS).