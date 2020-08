HGG recebe MBP de Elen Lara e Dámon Farias 

Dando seguimento às comemorações do aniversário de sete anos do Sarau do Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG, os músicos Elen Lara e Dámon Farias se apresentam, nesta quinta-feira, 20 de agosto, no estacionamento da unidade. No repertório estarão canções de Música Popular Brasileira (MPB), estilo que tem o poder de acalmar a acolher a todos que ouvem.

Velha conhecida do Sarau do HGG, que é o maior projeto de humanização do hospital, Elen Lara diz que é sempre uma honra poder levar música de qualidade aos pacientes, acompanhantes e colaboradores da unidade de saúde, especialmente na comemoração dos sete anos do projeto. “Eu faço parte desse sarau no HGG desde o comecinho. Já me apresentei sozinha, acompanhada do grupo Cantoria e também com o tenor Dámon Farias, com quem me apresento nesta semana. Essas apresentações dentro do hospital sempre nos foram muito prazerosas e gratificantes porque a música é algo que acalenta os corações e que traz à tona memórias positivas. A música tem esse poder de alterar a realidade a qual as pessoas estão inseridas, ela é essa ferramenta capaz de chegar a todos os lugares, a todos os corações. Eu amo esses momentos, amo compartilhar arte, e se faz bem pra mim, com certeza faz ainda melhor para quem está ouvindo, principalmente num hospital”, comenta a artista.

Para seu parceiro de palco, Dámon Farias, essa é uma oportunidade de fazer a diferença na vida daqueles que estão com algum problema de saúde, mas também de homenagear os profissionais que atuam no HGG. “Para nós, artistas, é sempre um privilégio poder participar do Sarau do HGG. Todos sabemos que a música é capaz de despertar boas emoções e é esse o nosso objetivo. Queremos levar alegria e esperança a todos no hospital, não só para os pacientes que estão se recuperando de diversos problemas de saúde, mas também para os colaboradores, que atuam incansavelmente nesse cuidado com o próximo. Que a música possa acalentar a todos nesse dia”, enfatiza o músico.

A apresentação será realizada no estacionamento do hospital como forma de precaução frente à pandemia do novo coronavírus. Por se tratar de um espaço aberto e com atenção ao distanciamento social, o local se transformará em um palco seguro e que levará a MPB a todas as alas do HGG. Para os pacientes internados nas enfermarias que são voltadas para a frente do hospital, as janelas se transformarão em camarotes para o espetáculo.