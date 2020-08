Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta concerto online

A Prefeitura de Goiânia informa que a Orquestra Sinfônica segue com o calendário do Programa Orquestra em Casa e nesta quarta-feira, 19, às 20h, apresenta o concerto online Camerata Feminina com transmissão ao vivo pelo canal da Prefeitura de Goiânia no Youtube.

Quem assistir às transmissões poderá conferir obras variadas para as formações escolhidas, em especial a música de grandes compositores clássicos como: Haydn, Mozart, Beethoven, entre outros.

Acesse o link para assistir a transmissão: www.youtube.com/prefeituradegoiania