Reginaldo Júnior assume presidência da ABC

Apaixonado por televisão e seus bastidores, Reginaldo Alves da Nóbrega Junior possui duas décadas de vivência no meio televisivo, onde desempenhou inúmeras funções, desde produtor, repórter cinegrafista e diretor.

Junior, como ficou conhecido, iniciou sua trajetória profissional em 2001 na TV Brasil Central como produtor de estúdio do jornalista Paulo Beringhs, então apresentador do Jornal Brasil Central – 1ª edição e diretor da emissora. Ele levava as mensagens que os telespectadores enviavam por telefone, fax e e-mail ao apresentador.

O dinamismo, a inquietude e o respeito do jovem rapaz ao bom jornalismo e ao público chamaram a atenção de Beringhs, que o convidou a trabalhar em sua produtora, onde atuou por 15 anos como diretor artístico e administrativo.

A convite do presidente da Assembleia Legislativa, foi escolhido em junho de 2019 para comandar a TV Alego. Apoiado por uma equipe criativa e coesa, Junior promoveu a reativação do estúdio da TV, a aquisição de novos equipamentos, a criação de novos programas e o estabelecimento de parcerias com produtores de conteúdo audiovisual.

Contudo, as ousadas transmissões ao vivo de eventos, fatos jornalísticos e da primeira sessão de Assembleias Legislativa remota do Brasil levaram o governador Ronaldo Caiado e o secretário de Comunicação Tony Carlo a convidar Reginaldo Junior a assumir a Agência Brasil Central, agora com o desafio de modernizar a autarquia e resgatar o protagonismo destes veículos tão importantes à sociedade goiana.

Telerradiodifusão da ABC

O jornalista Rafael Vasconcelos assume a diretoria de Telerradiodifusão da Agência Brasil Central (ABC), autarquia que detém as emissoras de comunicação do Governo de Goiás. Ele será responsável por orientar a comunicação das rádios Brasil Central AM e RBC FM, da TV Brasil Central, do Diário Oficial do Estado e das mídias sociais. Rafael Vasconcelos foi convidado para o cargo pelo novo presidente da ABC, Reginaldo Júnior, e o secretário de Comunicação de Goiás, jornalista Tony Carlo. Em post em suas redes sociais, Rafael agradeceu o governador Ronaldo Caiado por ter avalizado sua ida para a ABC e disse que chegava à autarquia “com muita humildade para contribuir e desenvolver um trabalho sério, honesto e transparente. Com fé em Deus, queremos recolocar a ABC em posição de destaque”.