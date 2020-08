Sarau Artístico online homenageia artistas goianos

A Orquestra Sinfônica de Goiânia, por meio da Rede de Núcleos Musicais, apresenta nesta quinta-feira, 20, às 20h, a primeira live do “Sarau Artístico”. Um novo projeto idealizado para homenagear grandes artistas goianos do início do século XX. A transmissão será realizada ao vivo pelo canal da Prefeitura de Goiânia, no Youtube.

A primeira noite será de música e poesia, com obras de Nhanhá do Couto, pianista, cantora lírica, professora e incentivadora da música erudita, que influenciou os movimentos culturais e o ensino da música de piano em Goiás.

O espetáculo terá apresentação de Lorrana Flores e participação do jornalista e poeta Paulo Rolim. A parte musical será composta pelos músicos João Marcos Santos Oliveira (violino), Dário José dos Santos (violino), William R. Silva (viola), Thiago Lucion (violoncelo), Juliano Leite (contrabaixo), Dalila Kaismer (piano), Sara Lima (flauta), João Fernandes (violão) e Wesley Lopes (percussão). Participam também Wesley Neres (direção cênica e dramaturgia), Isaac Gonçalves e Maxwell Amaral (direção musical), Sidney Ricardo e Vinícius Guimarães (arranjos), Lucas Nassar e Igor Dias (iluminação), Marcio Silverio (captação de imagens) e Fernando Almeida (captação de áudio).

Local: www.youtube.com/prefeituradegoiania