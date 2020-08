Alysson Lima lança pré-campanha para prefeito na internet e nas ruas

De forma simples, usando máscara e em cima de um carro de som, o deputado estadual Alysson Lima (Solidariedade) lançou oficialmente sua pré-campanha a prefeito de Goiânia no último dia 12. O lançamento foi simultâneo também pelas plataformas de internet, Facebook e Instagram.

O deputado conta com o aval do direção estadual e nacional do partido e tem se apresentado como uma alternativa de renovação na política goianiense. Em seus discursos Alysson tem se posicionado a favor da retomada do crescimento econômico de Goiânia, com uma política de flexibilização tributária durante seu possível mandato, bem como da contrariedade em relação a aumento de impostos.

Outro tema importante abordado pelo pré- candidato é a necessidade de uma reformulação na mobilidade urbana antecipando a renovação do atual contrato com as empresas, abrindo para mais duas ou três empresas de ônibus poderem atuar e a chegada do transporte complementar com microônibus.

Na área da saúde o pré-candidato defende a construção de um hospital municipal de grande porte pra desafogar as unidades de saúde e a utilização de ônibus adaptados em unidades de saúde pra garantir o atendimento nos bairros periféricos.